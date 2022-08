Clima con media annuale di circa 20 gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Clima con media annuale di circa 20 gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TROPICALE

Significato/Curiosita : Clima con media annuale di circa 20 gradi

Scendono sotto i 20 gradi. inoltre le precipitazioni sono in media molto abbondanti (frequentemente superiori a 3500 mm annui e forma di rovesci della durata...

(disambigua). disambiguazione – "tropicale" rimanda qui. se stai cercando il singolo di francesca michielin del 2018, vedi tropicale (singolo). i tropici (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

