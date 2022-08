Lo è chi nasce a Riga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi nasce a Riga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LETTONE

Significato/Curiosita : Lo e chi nasce a riga

Cilvecigu latviju, pcl), precedentemente noto come a chi appartiene lo stato (kam pieder valsts, kpv lv), è un partito politico populista di destra lettone...

Repubblica di lettonia. coordinate: 57°n 25°e / 57°n 25°e57; 25 la lettonia (in lettone: latvija), ufficialmente repubblica di lettonia (in lettone: latvijas...

