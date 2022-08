Che si trasmette... come il tifo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si trasmette... come il tifo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTAGIOSO

Significato/Curiosita : Che si trasmette... come il tifo

il tifo murino (dal latino mus, muris, topo), o tifo endemico, è una forma di tifo esantematico trasmesso dalle pulci dei ratti. il tifo murino è provocato...

Il mollusco contagioso è un'infezione virale che causa lesioni papulose della pelle o, occasionalmente, alle mucose. detto anche, in latino, molluscum... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Un tifoso della capitale; tifoso dei rossoblu liguri; Fanno il tifo al Maradona; Tifose giallorosse dette lupacchiotte;