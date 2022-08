Che hanno appena preso possesso di una carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che hanno appena preso possesso di una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ENTRANTI

Significato/Curiosita : Che hanno appena preso possesso di una carica

che hanno subito una forte dominazione veneziana, come in dalmazia (croazia) (dove si gioca nelle aree costiere e sulle isole con il nome croato di trešeta...

possiamo scrivere la metrica espressa nelle coordinate entranti di eddington-finkelstein

