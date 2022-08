La cerchia in cui si vive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cerchia in cui si vive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMBIENTE

Significato/Curiosita : La cerchia in cui si vive

Vivente ambiente – in fisica e in chimica fisica, in particolare in termodinamica, qualsiasi oggetto che non è parte del sistema sotto analisi ambiente di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con cerchia; vive; Ristretta cerchia di privilegiati; Proteggevano la cerchia delle città antiche; Assenza di ordine... indicata da una A cerchia ta; Una ristretta cerchia ; Solo questo interessa per chi vive alla giornata; Se le guarda continuamente chi sta sul chi vive ; Canto popolare uccello che vive in grandi stormi; Il Damon del fillm Downsizing - vive re alla grande; Cerca nelle Definizioni