L atto di sfregare qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atto di sfregare qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STROFINIO

Connessioni con le mani che con qualsiasi altra parte del corpo. sfregare i palmi è sintomo di un'aspettativa allettante e la sua velocità indica quanto beneficio...

Plastica di una penna caricata per strofinio. la carica che viene accumulata sugli isolanti col metodo dello strofinio si mantiene per un lungo intervallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con atto; sfregare; qualcosa; Siani atto re iniziali; Quello di Rubik ha fatto ammattire molta gente; L associazione di scout catto lici italiani; Il riparo per i grossi animali da fatto ria; Tenersi alla larga da qualcosa ; qualcosa che prima non c era o non si conosceva; qualcosa di tangibile e reale; Il gesto con cui si sposta qualcuno o qualcosa ; Cerca nelle Definizioni