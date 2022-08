Aspiranti monache - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspiranti monache. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOVIZIE

Significato/Curiosita : Aspiranti monache

Nel 1610. per il mantenimento del monastero, che doveva ospitare 22 aspiranti monache agostiniane, pietro stanziò la rendita annua di 25.000 scudi. nel...

La novizia è un film erotico, drammatico e commedia del 1975 diretto da giuliano biagetti con lo pseudonimo di pier giorgio ferretti. vittorio, un bel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con aspiranti; monache; Programma tv per aspiranti pasticceri; Competizione tra aspiranti insegnanti; Il liceo per aspiranti pittori; Un talent per aspiranti cuochi; Il fondatore del monache simo occidentale; La superiora in alcuni conventi di monache ; Periodo di prova... per future monache ; L'isolamento... di certe monache ; Cerca nelle Definizioni