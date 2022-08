In architettura è la superficie inferiore concava dell arco o della volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In architettura è la superficie inferiore concava dell arco o della volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INTRADOSSO

Significato/Curiosita : In architettura e la superficie inferiore concava dell arco o della volta

L'arco, in architettura, è un elemento strutturale a forma curva che si appoggia su due piedritti e tipicamente (ma non necessariamente) è sospeso su uno...

termine complementare di intradosso: mentre quest'ultimo è concavo, l'estradosso è convesso. in aeronautica l'intradosso indica il lato inferiore di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

