Apparecchiatura generatrice e irradiatrice di onde per comunicazioni via etere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchiatura generatrice e irradiatrice di onde per comunicazioni via etere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : RADIOTRASMETTITORE

Significato/Curiosita : Apparecchiatura generatrice e irradiatrice di onde per comunicazioni via etere

Essere irradiata nello spazio libero in una radiocomunicazione. i radiotrasmettitori adoperano antenne adatte e progettate per le frequenze su cui devono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

