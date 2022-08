Antica città della Libia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica città della Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIRENE

Significato/Curiosita : Antica citta della libia

Vedi libia (disambigua). coordinate: 27°n 17°e / 27°n 17°e27; 17 la libia (afi: /'libja/; in arabo: , libiya), ufficialmente stato della libia, è...

Cercando altri significati, vedi cirene (disambigua). coordinate: 32°49'n 21°51'e / 32.816667°n 21.85°e32.816667; 21.85 cirene è stata un'importante colonia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

