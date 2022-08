Si alterna alla carota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si alterna alla carota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASTONE

Significato/Curiosita : Si alterna alla carota

Regioni temperate, specialmente del vecchio mondo. specie eduli daucus carota, la carota pastinaca sativa, la pastinaca apium graveolens, il sedano foeniculum...

Cercando l'elemento utilizzato in araldica, vedi bastone (araldica). disambiguazione – se stai cercando bastone inteso come i caratteri tipografici senza grazie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con alterna; alla; carota; alterna tiva... di destra; I briganti la chiedevano in alterna tiva alla borsa; In filologia, lezione alterna tiva; Un alterna tiva alla colla; Adattarsi alla situazione; Sono onorati dalla Chiesa; Si balla va al Moulin Rouge; Solo questo interessa per chi vive alla giornata; Sono comuni alla carota e al pomodoro; Manichino di neve col naso di carota ; C è quel di carota ; È... di carota ; Cerca nelle Definizioni