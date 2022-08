All ospedale valuta la gravità dei pazienti fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All ospedale valuta la gravità dei pazienti fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRIAGE

Significato/Curiosita : All ospedale valuta la gravita dei pazienti fra

O verifica la correttezza della localizzazione del nue nelle province in cui è attivo il numero unico delle emergenze; valuta la gravità dell'evento...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo film del 2009, vedi triage (film). il triage (afi: /tri'a/; termine francese che significa «cernita, smistamento»)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 20 agosto 2022

Altre definizioni con ospedale; valuta; gravità; pazienti; Gira in camice in ospedale ; Malato ricoverato in ospedale ; Molti lavorano in ospedale ; Principale... come il direttore di un ospedale ; Ideò una scala per valuta re i terremoti; Quella di strada si valuta in curva; Sigla che si valuta con CHF. GBP e USD; Subì svaluta zioni negli Anni 80 e 90; Grazie ad una mela teorizzò la gravità ; Azione di minore gravità punibile con semplici sanzioni; Il declassamento di gravità d un reato; Cellule vegetali che dànno alle piante la facoltà di orientarsi secondo l azione di gravità ; I monasteri dei più pazienti ; Pratica manipolazioni sul corpo dei pazienti ; Ha pazienti giovani; Visita i pazienti ; Cerca nelle Definizioni