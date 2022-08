Veicolo a pedali con ruota anteriore più grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo a pedali con ruota anteriore più grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BICICLO

Significato/Curiosita : Veicolo a pedali con ruota anteriore piu grande

Collegando i pedali a una ruota dentata connessa a una catena; questa soluzione tecnica consentì di ridurre la dimensione della ruota anteriore. nel 1884...

Chiamata «spider». meyer produsse un biciclo durante gli anni '80. james starley di coventry introdusse nel suo famoso biciclo «ariel» i raggi tangenti nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con veicolo; pedali; ruota; anteriore; grande; L azione che rallenta un veicolo ; Il motore di ogni veicolo ; È un veicolo velocissimo, ma ben poco usato; Un generico veicolo motorizzato a due ruote; Ha i pedali e un unica ruota; Reparto ospedali ero dedicato ai più anziani; Cambiano sedili in pedali ; Suona... con i pedali ; ruota fra Urano e Plutone; La ruota per afifilare; Grossa trave trasversale alla ruota di poppa; Giocattolo dotato di manico che ruota al vento; Portello anteriore apribile dell auto; La faccia anteriore di un foglio; Ghiandola nella parte anteriore del collo; Sta per antico o anteriore ; Il grande Spirito venerato dai nativi d America; grande crostaceo di colore rossastro; Una telenovela Disney di grande successo; La più grande città svizzera; Cerca nelle Definizioni