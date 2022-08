Si usa per umettare gli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per umettare gli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLIRIO

Significato/Curiosita : Si usa per umettare gli occhi

Il collirio (dal greco , collrion «unguento, collirio») è un liquido contenente varie sostanze medicamentose che si applica a gocce in sede oculare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Secondo la tradizione è il giorno degli gnocchi ; Cocchi o a due ruote dell epoca romana; Gli insetti che entrano negli occhi ; La cabina con l inginocchi atoio;