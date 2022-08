Un unità militare dell aeronautica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un unità militare dell aeronautica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STORMO

Significato/Curiosita : Un unita militare dell aeronautica

dell'aeronautica militare in data 6 novembre 2009. ^ la bandiera aeronautica, su aeronautica.difesa.it, ministero della difesa aeronautica militare....

Disambiguazione – se stai cercando l'unità militare, vedi stormo (unità militare). il termine stormo, equivalente a branco per i mammiferi, si riferisce ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con unità; militare; dell; aeronautica; unità di capacità per condensatori elettrici; unità di misura dei guanti; Le unità di misura della pressione atmosferica; Comunità religiosa; Subiscono un presidio militare intorno a loro; Una letale miscela incendiaria ad uso militare ; Riproduzione in metallo di uno stemma araldico militare ; Politico e militare siceliota; Il nome dell a Nano, protagonista di Incantesimo; Un tipo di cottura dell a cucina indiana; La regina antagonista dell a Biancaneve disneyana; Per i greci era la madre dell e muse; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica ; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica ; Le Tricolori dell aeronautica ; Accademia aeronautica ;