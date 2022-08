Una nuova star nello sport o nello spettacolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nuova star nello sport o nello spettacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ASTRO NASCENTE

Significato/Curiosita : Una nuova star nello sport o nello spettacolo

Federazione italiana gruppi majorettes, la majorette è una ragazza che pratica una disciplina di sport e spettacolo. le majorettes non sono figure sportive singole...

Episodio (2020) 2005 – lolla - la foglia parlante premio golden graal - astro nascente (2003) premio andrea carrano (2015) testimonial di leo4children (con... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Belissimo uccello della nuova Guinea; Si ha in fase di luna nuova ; Stesso testo, nuova tiratura; nuova mente all inizio; Un infortunio che può costar caro al torero; Lo stordimento di chi non riesce a star e sveglio; La nostra star let; Uguali nello star ter; La Sandra moglie di Raimondo Vianello ; La casa automobilistica di Maranello ; Uguali nello starter; Un anello per gare; Il ricordo di una vittoria sport iva; sport ivi che combattono in pedana; sport praticato con un attrezzo; Squadra sport iva; La Sandra moglie di Raimondo Vianello ; La casa automobilistica di Maranello ; Uguali nello starter; Un anello per gare; Una Inés dello spettacolo ; I grandi dello spettacolo ; Il numero più atteso dello spettacolo ; Uno spettacolo TV che fa... nascere stelle;