Uguaglianza tra espressioni contenenti variabili - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : EQUAZIONE

Significato/Curiosita : Uguaglianza tra espressioni contenenti variabili

Un'equazione (dal latino aequatio) è una uguaglianza matematica tra due espressioni contenenti una o più variabili, dette incognite. l'uso del termine risale...

