Un tipo di cottura della cucina indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di cottura della cucina indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TANDOORI

Significato/Curiosita : Un tipo di cottura della cucina indiana

La cucina indiana è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in india. è nota soprattutto per il grande uso che fa di spezie, latte e latticini. si...

Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sul pollo tandoori (en) pollo tandoori, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc....

