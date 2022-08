Termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LOGIN

Significato/Curiosita : Termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico

Il termine eugenetica (dal greco ee, eughenès: "ben nato", da e, èu, "buono", e , ghènos, "razza", "parentela", "stirpe") indica un insieme...

Cercando di accedere o di registrarti a wikipedia, vedi special:userlogin. con login (spesso anche detto autenticazione o accesso) si intende l'accesso ad un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con termine; anglosassone; indica; procedura; accesso; sistema; informatico; Al termine del relax; Al termine del weekend; Condotto a termine , compiuto; Un confronto che si prende come termine ; Un approvazione anglosassone ; Tipica carne arrosto anglosassone ; La sala da tè anglosassone ; La più antica università anglosassone ; La sigla che indica manipolazioni genetiche; Il punto cardinale indica to dalla W; Si dice indica ndo... dov è; indica la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale televisivo; Codice di procedura Militare Religione abbreviazione; Norme procedura li; La procedura di accesso a un sistema informatico; procedura complessa; Sono uguali nell accesso ; Un accesso rio posto sui tavoli di certe trattorie; Da accesso al Mar Rosso; Un accesso rio utile a proteggere i polpacci; In un sistema , ogni PC che dialoga con il server; Regola il sistema autonomo nervoso; Le cellule del sistema nervoso; sistema re con molta cura; Così è la casualità in ambito informatico ing; Il primo consiglio dell informatico : spegni e __; L utente informatico ; Topo... informatico ; Cerca nelle Definizioni