Un taglio di carne tipico della cucina Brasiliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un taglio di carne tipico della cucina Brasiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PICANHA

Significato/Curiosita : Un taglio di carne tipico della cucina brasiliana

Picanha è un taglio di carne tipico della cucina brasiliana, corrispondente al "codone di manzo" o "punta di sottofesa". si tratta di un taglio di peso massimo...

Carni rosse e bianche e di salsicce, la picanha ne è senza dubbio la protagonista. ^ tagli anatomici: la picanha, su bbq4all.it. url consultato il 13 marzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con taglio; carne; tipico; della; cucina; brasiliana; Nella scherma colpisce anche di taglio ; Lavoro che ridà il taglio ad una lama; Resta dopo un taglio ; Così è detto un insidioso dettaglio legale; Città pugliese famosa per il carne vale; carne di femmina di bovino giovane e nullipara; Chi la segue mangia poca carne ; Salume magro e crudo, spesso di carne bovina; Malessere tipico dei primi mesi di gravidanza; Grande dipinto murario tipico del passato; Gioco tipico basco evoluzione della palla a muro; tipico supporto per la cottura al barbecue; Il nome della giornalista Gabbanelli; L Ottorino compositore della Trilogia romana; Un patito della musica di Louis Armstrong; L ultimo numero della tombola; Ricetta romana per cucina re la coda del bue; Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina ; Miscela di spezie tipica della cucina etiope; Ha il becco in cucina ; Bidonville brasiliana ; Arte marziale brasiliana simile a una danza; Un Gilberto della musica brasiliana ; Città brasiliana alla confluenza del Rio Negro nel Rio delle Amazzoni; Cerca nelle Definizioni