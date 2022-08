Lo stato della materia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato della materia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOLIDO

Significato/Curiosita : Lo stato della materia

Distinzione tra gli stati della materia viene storicamente fatta basandosi sulle seguenti differenze qualitative: una materia allo stato solido ha un volume...

Branca della fisica che si occupa dei solidi è detta fisica dello stato solido, mentre la chimica dello stato solido si concentra principalmente sulla natura...

