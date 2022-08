Solo questo interessa per chi vive alla giornata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solo questo interessa per chi vive alla giornata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OGGI

Significato/Curiosita : Solo questo interessa per chi vive alla giornata

Con i monarchi era solo un divertimento per lui, e che l'essere assoluto non voleva che la guerra finisse. questo fatto, insieme alla consapevolezza che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oggi (disambigua). oggi è il giorno corrente, ovvero mercoledì 10 agosto 2022 (aggiorna data);... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

