Il segno di penna... che si fa di strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il segno di penna... che si fa di strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRATTO

Significato/Curiosita : Il segno di penna... che si fa di strada

Isaia: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del signore, raddrizzate...

Nell'aria tratto – nella liturgia cattolica, canto interlezionale della messa tratto ottico – in fisiologia, parte del nervo ottico tratto di corda –... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

