Secondo la tradizione è il giorno degli gnocchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo la tradizione è il giorno degli gnocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIOVEDI

Significato/Curiosita : Secondo la tradizione e il giorno degli gnocchi

vedi gnocchi (disambigua). disambiguazione – "gnocco" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gnocco (disambigua). gli gnocchi sono una...

Citazioni sul giovedì wikizionario contiene il lemma di dizionario «giovedì» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul giovedì (en) giovedì, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con secondo; tradizione; giorno; degli; gnocchi; Tutto è cosi... secondo i vari punti di vista; Il secondo cognome dei Gaio e Tiberio Sempronio; Realizzati secondo criteri di uguaglianza; Si svolgono secondo i riti; Motto della tradizione benedettina: ora et __; I moderni cantanti della tradizione napoletana; Strumento a fiato della tradizione rustica; Una tradizione senese; giorno d inizio della Quaresima; Caratteristica delle notizie del giorno ; Il giorno attuale; Il giorno che manca agli stralunati; Poeta tedesco autore degli Inni alla notte; L Isabel scrittrice cilena de La casa degli spiriti; La principale lingua degli ebrei europei; Il nome degli abitanti di Ankara in Turchia; Il comico gnocchi ; gnocchi in IV; __ gnocchi , comico; Un pò... di gnocchi ; Cerca nelle Definizioni