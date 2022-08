Lo sarebbe stato Napoleone se fosse nato 15 mesi prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sarebbe stato Napoleone se fosse nato 15 mesi prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ITALIANO

Significato/Curiosita : Lo sarebbe stato napoleone se fosse nato 15 mesi prima

napoleone francesco giuseppe carlo bonaparte (parigi, 20 marzo 1811 – vienna, 22 luglio 1832), figlio di napoleone bonaparte e della sua seconda moglie...

italiano – che è attinente all'italia italiano – chi appartiene al popolo italiano italiano – cittadino della repubblica italiana italiano – lingua romanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

I controrivoluzionari che in Italia si opposero a napoleone ; Sede italiana di una battaglia vinta da napoleone ; Storica sconfitta di napoleone III; Giuseppe Maggiolini lo è stato anche di napoleone ; Le fosse d una barbara azione nazista; fosse romane teatro di un eccidio nel marzo 1944; Si dice che fosse ro la forza di Sansone; fosse dell Inferno dantesco; L Indiana impersonato da Harrison Ford; Se la mette in pace il rassegnato ; Tappeto anato lico, a colori vivaci; La divisione del campionato cadetto; Malessere tipico dei primi mesi di gravidanza; Un periodo lungo 24 mesi ; Su letti e divani nei mesi freddi; Durano 36 mesi ; Si può fermare dopo pranzo, mai prima ; prima il e poi il piacere; La du Maurier di Rebecca, la prima moglie; Viene prima di today;