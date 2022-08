Riferito all età più avanzata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferito all età più avanzata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SENILE

Significato/Curiosita : Riferito all eta piu avanzata

88-8474-116-5, p. 31. la notizia era inventata e le foto di garibaldi in età avanzata mostrano come entrambe le orecchie fossero intatte: cfr. paolo rumiz...

L'arcus senile (detto anche arcus senilis corneae o anche gerontoxon) è un anello bianco o grigio, opaco, presente sul margine corneale (opacità periferica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

