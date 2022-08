Quello Vaticano fu portato a Roma da Caligola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello Vaticano fu portato a Roma da Caligola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OBELISCO

Significato/Curiosita : Quello vaticano fu portato a roma da caligola

Sistemato nel forum iulii di alessandria d'egitto e in seguito fu portato a roma da caligola nel 40, e collocato sulla spina del circo di nerone. rimase...

Antico obelisco di cui si ha notizia fu eretto a eliopoli durante il regno di teti (2345-2333 a.c.). è rimasta la parte superiore di un obelisco in quarzite...

