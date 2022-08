Quello di Suez collega Mediterraneo e Mar Rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Suez collega Mediterraneo e Mar Rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANALE

Stretto del bosforo lo collega a nord-est al mar nero mentre il canale di suez, artificiale, lo collega a sud-est al mar rosso e quindi all'oceano indiano...

canale – braccio di mare canale artificiale – alveo artificiale canale – elemento caratteristico della viabilità acquea veneziana italia canale – comune...

