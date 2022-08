Pianta le cui bacche hanno effetto lassativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta le cui bacche hanno effetto lassativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAMBUCO

Delle proprietà lassative. le bacche vengono utilizzate anche per minestre dolci, come la fliederbeersuppe del nord della germania. le bacche e il loro succo...

Benefiche dei suoi fiori e delle sue bacche, il sambuco trova largo impiego nella fitoterapia. il sambuco è un arbusto legnoso e perenne, caducifoglie e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

bacche nel misto bosco; Si comanda a bacche tta; La bacche tta utilizzata per gli incantesimi; __ spinoso, pianta dalle bacche utili alla salute; Le hanno gli astici ma non le aragoste; Le hanno le anguille e i tonni; hanno grandi manici e tasche laterali; hanno perso un anno di scuola; Le frasi a effetto per far ricordare un prodotto; L origine d ogni effetto ; effetto dei farmaci privi di principio attivo; Un effetto che illude l occhio; Quelle secche sono un ottimo lassativo ; Medicinale lassativo ; Noto marchio di un confetto lassativo ; Estremamente lassativo