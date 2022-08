Per i greci era la madre delle muse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i greci era la madre delle muse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MNEMOSINE

Significato/Curiosita : Per i greci era la madre delle muse

Figlie di zeus e di mnemosine (la "memoria") e la loro guida era apollo. l'importanza delle muse nella religione greca era elevata: esse rappresentavano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mnemosine (disambigua). mnemosine (afi: /mne'mzine/; in greco antico: µµs, mnemosune)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con greci; madre; delle; muse; Poeti cantori dell antica greci a; Quella olimpica viene portata dalla greci a; Cantori epici dell antica greci a; Un isola della greci a; La loro madre è un oca; __ Silvia, la madre di Romolo e Remo; La madre di William e Henry d Inghilterra; Come la vita di chi è nel grembo della madre ; L insieme delle spese; Gli orologi dipinti sulle facciate delle case; Consente di sparare stando al riparo delle mura; Più o meno quanto le dita delle due mani; Noto muse o madrileno; L artista lo è dalle muse ; La città spagnola col muse o Reina Sofia; La nazione col muse o del Prater;