Passato, come un mese o un anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passato, come un mese o un anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCORSO

Significato/Curiosita : Passato, come un mese o un anno

Altre definizioni con passato; come; mese; anno; Francesco Saverio politico del passato ; Disciplina basata sul passato ; Grande dipinto murario tipico del passato ; Lino, alpinista del passato ; Il genere di parole come casa, alba, montagna; Un vino come il cerasuolo; Mettere in _ : offrire come premio di una gara; Il gaucho sa bene come lanciarlo; mese in cui cade la Festa della Repubblica; mese senza uguali; Slitta di origine eschimese ; Primo mese dell anno da 30 giorni; Si fanno a chi compie gli anni; Le hanno gli astici ma non le aragoste; Le hanno le anguille e i tonni; Hanno grandi manici e tasche laterali; Cerca nelle Definizioni