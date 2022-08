Partire con la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partire con la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Partire con la nave

Festeggiato a porto cervo in sardegna e la nave, non solo era bardata con il nastro azzurro, ma veniva anche premiata con il virgin atlantic trophy da parte...

Seguito dal brano "pronti a salpare", uscito come singolo il 22 aprile. il primo brano omonimo dell'album "pronti a salpare" è dedicato a fabrizio de andré...