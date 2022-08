Offerta in denaro che si dà al mendicante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offerta in denaro che si dà al mendicante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ELEMOSINA

Significato/Curiosita : Offerta in denaro che si da al mendicante

Disambiguazione – "mendicante" rimanda qui. se stai cercando il singolo di mariella nava, vedi mendicante/la casa di luigi. elemosina indica l'atto gratuito...

Vecchio belisario chiede l'elemosina a porta pinciana giovanni martino bzotti: elemosina di san domenico ravi varma: elemosina in india elemosiniera a... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con offerta; denaro; mendicante; offerta di cibo e bevande nell ambito di un evento; Sofferta , patita; offerta a Dio per ringraziamento; L offerta di chi contribuisce; Studia gli scambi di beni e denaro ; denaro contante; Attaccatissimi al denaro ; Aggiungere denaro in un conto corrente bancario; Il mendicante d ltaca ucciso da Ulisse; La chiede il mendicante ; Il mendicante di Itaca; Il mendicante la chiede ai passanti; Cerca nelle Definizioni