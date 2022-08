Un noto istituto privato di ricerca e statistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un noto istituto privato di ricerca e statistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EURISPES

Significato/Curiosita : Un noto istituto privato di ricerca e statistica

noto (notu in siciliano) è un comune italiano di 23 872 abitanti del libero consorzio comunale di siracusa in sicilia. è il primo comune siciliano per...

L'eurispes (dal 1982 al 1993 chiamato ispes) è un ente privato italiano che si occupa di studi politici, economici e sociali, ed operante nel campo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con noto; istituto; privato; ricerca; statistica; Isola di Venezia che dà il nome ad un noto ponte; __ Sound, un noto festival musicale di Barcellona; Sigla d un noto codice; 1Pezzali, noto cantante; istituto nell indirizzo; L antico istituto re; istituto Accertamento Diffusione; istituto d interesse pubblico; Il rituale che può essere privato o di Stato; Non privato ; Piccolo prato privato ; Ateneo privato milanese; ricerca che si occupa di questioni pratiche; Sanno di essere ricerca ti; Pance... ricerca te; Il metal usato per la ricerca di oggetti sepolti; Un indice di variabilità molto utilizzato in statistica ; La statistica dei cittadini; Media a ritmetica usata in statistica ; La statistica della popolazione; Cerca nelle Definizioni