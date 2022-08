La lunga cinghia di borse e borsette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lunga cinghia di borse e borsette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRACOLLA

Significato/Curiosita : La lunga cinghia di borse e borsette

Principalmente quelle di piccole dimensioni, dette anche: borsette, che possono essere agevolmente trasportate con una mano sola e che costituiscono un...

Il tascapane è una sacca dotata di tracolla utilizzata dai soldati per tenere e trasportare il pane. consiste in una borsa di tela di forma rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Il tascapane è una sacca dotata di tracolla utilizzata dai soldati per tenere e trasportare il pane. consiste in una borsa di tela di forma rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022