L insieme delle spese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle spese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMMONTARE

Significato/Curiosita : L insieme delle spese

Destinazione domestica o estera dei capitali. il principio giuridico delle spese si basa su alcuni principi fondamentali: necessità di una legge di autorizzazione...

Il cui ammontare è invariabile e fissato direttamente dalla legge. l'aliquota media è pari al rapporto tra ammontare dell'imposta e ammontare della base... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con insieme; delle; spese; Spesso si tolgono insieme con le adenoidi; Lasciano insieme l altare; Meglio non gettarlo via insieme all acqua sporca; L insieme di camicie, fazzoletti, intimo, calze; Per i greci era la madre delle muse; Gli orologi dipinti sulle facciate delle case; Consente di sparare stando al riparo delle mura; Più o meno quanto le dita delle due mani; Le sue cabine scorrono sospese nel vuoto; Trasporta persone o cose con cabine sospese ; La lista delle spese ; I vegetali che si nutrono a spese di organismi morti; Cerca nelle Definizioni