Insieme di atti e documenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di atti e documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRATICA

Significato/Curiosita : Insieme di atti e documenti

Contenerle. dossier, termine della lingua francese, indica un insieme di documenti, atti e dati in vari formati che contengono informazioni dettagliate...

Da sangallo il giovane. nei pressi vi sono il museo di pratica di mare (sito in via di pratica, a 150 metri dall'abitato), la chiesa di san pietro apostolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con insieme; atti; documenti; L insieme dei princìpi morali lasciato ai posteri da una grande personalità; L insieme delle spese; Spesso si tolgono insieme con le adenoidi; Lasciano insieme l altare; atti rano il ferro; Mogol fu per anni quello di Lucio Batti sti; atti vare, mettere in funzione; Si porge sul piatti no; Involucri contenenti fogli e documenti ; Contiene documenti , oggetti, sogni; Raccoglie documenti ufficiali: __ di stato; documenti burocratici da sbrigare; Cerca nelle Definizioni