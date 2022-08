Insaccati come i cacciatorini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insaccati come i cacciatorini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SALAMINI

Significato/Curiosita : Insaccati come i cacciatorini

Vengono definiti 'cacciatorini' tutti i salami di piccola pezzatura, anche quando non rispettano il disciplinare di produzione. i salamini italiani alla...

Rispettano il disciplinare di produzione. i salamini italiani alla cacciatora dop si caratterizzano per essere dei salamini piccoli, morbidi, dal gusto dolce e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

