Incarico affidato provvisoriamente - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : INTERIM

Significato/Curiosita : Incarico affidato provvisoriamente

Memoria, per onorare le vittime del conflitto. l'incarico di edificare questo complesso fu affidato allo studio di architettura harbeson, hough, livingston...

La locuzione latina ad interim significa "per ora" (interim significa "frattanto", "nel frattempo"). è utilizzata per indicare che una determinata funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Un delicato incarico per diplomatici; Atto di assegnazione di un incarico ; Un incarico accademico; Ha possibilità di essere nominato per un incarico ; È affidato ai camerieri; Importante progetto sulla collina di Alassio, affidato a Renzo Piano; affidato al caso; Opera in musica il cui finale fu affidato a Alfano; Cucire provvisoriamente un capo; Fermato, parcheggiato in un luogo provvisoriamente ; Si fanno provvisoriamente ; Mettere provvisoriamente da parte;