Il Grande Spirito venerato dai nativi d America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Grande Spirito venerato dai nativi d America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MANITU

Significato/Curiosita : Il grande spirito venerato dai nativi d america

Precolombiane sorsero in mesoamerica ed in sud america. è tuttora in corso un acceso dibattito sulla data in cui le americhe vennero popolate dall'uomo, data che...

manitù è la forza panenteistica vitale, spirituale e fondamentale venerata di gruppi algonchini (anishinaabeg) dei nativi americani. è l'onnipresente,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con grande; spirito; venerato; nativi; america; Veicolo a pedali con ruota anteriore più grande ; grande crostaceo di colore rossastro; Una telenovela Disney di grande successo; La più grande città svizzera; Sa fare dello spirito ; Lo spirito con la scure dei giornalini a fumetti; L animo senza catene: spirito __; Lo spirito di parte del fazioso; Il dio elefante venerato in India; A Roma è venerato il suo Bambino; È venerato dai bonzi; Ha un venerato santuario a Compostela; I nativi di Praga; nativi di Cardiff; I nativi di Damasco; I nativi della Val d Adige; Un orso america no; La capitale dello stato america no del Colorado; Un uccello america no con il becco colossale; Voracissimo pesce d acqua dolce del Sudamerica ; Cerca nelle Definizioni