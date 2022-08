Furbe, astute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furbe, astute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCALTRE

Significato/Curiosita : Furbe, astute

Deve essere messo in guardia da malizie e tranelli escogitati dalle donne, furbe e dotate di armi pericolose. almeno il brevissimo monologo finale di mirandolina...

L'opera lirica di ermanno wolf-ferrari, vedi la vedova scaltra (wolf-ferrari). la vedova scaltra è una commedia teatrale in tre atti di carlo goldoni,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

