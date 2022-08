Se è franco spara... stando nascosto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è franco spara... stando nascosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIRATORE

Significato/Curiosita : Se e franco spara... stando nascosto

franco tiratore, in senso proprio, è una locuzione per definire un combattente che spara contro truppe regolari, da solo o nell'ambito di piccoli gruppi...

Un tiratore scelto (soprannominato anche cecchino o scout) è una persona addestrata ed equipaggiata per colpire con precisione bersagli molto distanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con franco; spara; stando; nascosto; Era un seguace del movimento di Francisco franco ; Squadra di calcio di franco forte; Il franco cantautore di Cuccurucucù; Il franco cantautore de La Cura; Consente di spara re stando al riparo delle mura; Gioco in cui si spara no palline piene di vernice; L opera con Gilda e spara fucile; Vengon aperte... spara ndo; Consente di sparare stando al riparo delle mura; Scendere di quota lentamente, restando orizzontale; Lo sport a vela che si pratica stando in piedi; stando così le cose.; Tenersi nascosto ; nascosto dietro a tessuto, anche in senso figurato; Non mostrato, nascosto e senza sintomi; Di nascosto : di __; Cerca nelle Definizioni