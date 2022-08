Formula magica dell induismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formula magica dell induismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

E corrisponde a un verso del veda, a una formula sacra indirizzata ad un deva, a una formula mistica o magica, a una preghiera, a un canto sacro o a una...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mantra (disambigua). mantra (devanagari: ) è un sostantivo sanscrito maschile (raramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con formula; magica; dell; induismo; Una macchina di formula 1; Entra in pista per rallentare i bolidi di formula 1; Il Tazio leggenda della formula 1; Lo formula il PM all inizio del processo; Quella magica si trova a Montjuïc, Barcellona; C è quella magica , cieca... o verde; La formula magica utilizzata da Ali Babà; Ne Le mille e una notte trova una lampada magica ; Simbolo chimico dell oro; Lo stato dell a materia; I capricci... dell a gravidanza; Stato geometrico dell a materia; La regola religiosa dell induismo ;