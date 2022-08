Il formato di vendita di molte creme spalmabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il formato di vendita di molte creme spalmabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARATTOLO

Significato/Curiosita : Il formato di vendita di molte creme spalmabili

spalmabile priva di latticini e nocciole; in canada si trovano "choconutta", "hazella" e una grande varietà di creme spalmabili alla nocciola con il marchio...

Materiale del barattolo); esso assicura l'ermeticità del barattolo e può essere fissato tramite filettatura o con una guarnizione in gomma. i barattoli si prestano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

