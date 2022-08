Equivale a un miliardo di byte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equivale a un miliardo di byte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIGABYTE

Significato/Curiosita : Equivale a un miliardo di byte

Soluzione è passare a un nuovo standard: ipv6. l'indirizzo ipv6 è costituito da 128 bit (16 byte), viene descritto da 8 gruppi di 4 cifre esadecimali...

Stai cercando il produttore di hardware per computer, vedi gigabyte technology. il gigabyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

