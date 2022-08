Eludere, evitare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eludere, evitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AGGIRARE

Significato/Curiosita : Eludere, evitare

Stati uniti in modo da fargli evitare il processo: non solo il piano fallì ma sasà è stato rinchiuso all'ipm per evitare un altro tentativo di fuga. lino...

Dall'applicazione tor. gli utenti possono anche usare il tunneling per aggirare le restrizioni imposte da un firewall, infatti è possibile usare un protocollo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con eludere; evitare; Proposta a scadenza che può preludere a una guerra; Scansare, eludere ; Riuscire ad eludere ; Lo sono i tentativi che si potevano anche evitare ; Servono a evitare che il bucato steso scivoli via; evitare con scaltrezza; C è chi li subisce per evitare scandali; Cerca nelle Definizioni