Costruzione aperta sui lati che funge da copertura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruzione aperta sui lati che funge da copertura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TETTOIA

Significato/Curiosita : Costruzione aperta sui lati che funge da copertura

Travi in legno che poggia sulle pulera ed è ricoperta da canne e viti rampicanti (o di assi in molte delle case moderne). funge da copertura per il terrazzo...

La tettoia pinardi è il luogo dove san giovanni bosco fondò il suo primo oratorio. si trova a torino, nel rione valdocco. don bosco già da alcuni anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con costruzione; aperta; lati; funge; copertura; Era l Ente per la ricostruzione ; Una costruzione alpina; L ente che finanziò la ricostruzione ; costruzione come quella in cui si suicidò Hitler; La faccina fatta con due punti e parentesi aperta ; Pantofola aperta ; Celebre enciclopedia online aperta a contributi; L Anna di Roma città aperta ; Foto 2 una gita a 4717 lati na; Foto 4 una gita a 4717 lati na; Foto 3 una gita a 4717 lati na; La mèta della gita 4717 lati na; Attore che in un film funge solo da contorno; Figura femminile che funge da colonna; funge da attributo nel discorso; Documento che funge da certificato; copertura di edifici; copertura del motore; Materiale da copertura ritenuto nocivo; La copertura della basilica romana di S. Pietro; Cerca nelle Definizioni