Comune a est di Pisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune a est di Pisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PONTEDERA

Significato/Curiosita : Comune a est di pisa

Anni novanta. orientata in senso est-ovest, è localizzata nel valdarno inferiore e attraversa le province di firenze, pisa e livorno. l'ente proprietario...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pontedera (disambigua). pontedera (afi: [ponte'dra] , pons herae in latino) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

