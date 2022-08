Commercia in generi di prima necessità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Commercia in generi di prima necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ALIMENTARISTA

Significato/Curiosita : Commercia in generi di prima necessita

Un'informazione precisa e affidabile in merito al prodotto di cui si necessita, per esempio elencando i pezzi di ricambio disponibili insieme al loro...

Richiama l'attenzione sulla necessaria consapevolezza del personale alimentarista, cioè di tutti gli addetti che operano all'interno delle imprese del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con commercia; generi; prima; necessità; Ditta lombarda di ipermercati e centri commercia li; Lo conclude il commercia nte; I commercia li si affollano nei week-end; L entrata del commercia nte; Un generi co veicolo motorizzato a due ruote; Attività fisica generi ca utile per stare in forma; L hop fra i generi musicali; generi ci suoni poco armonici e perlopiù sgradevoli; La prima ... barba; Lo sarebbe stato Napoleone se fosse nato 15 mesi prima ; Si può fermare dopo pranzo, mai prima ; prima il e poi il piacere; Un alimento di prima necessità ; Dà nome all ancora che si usa solo nei casi d estrema necessità ; necessità fondamentali alla sopravvivenza; Sufficienti alla necessità ;