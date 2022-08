Come la stoffa che ha perso colore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la stoffa che ha perso colore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STINTA

Significato/Curiosita : Come la stoffa che ha perso colore

Simbolici, ma era legata al fatto che un commerciante di tessuti volle donare ai dirigenti un consistente quantitativo di stoffa azzurra. per vent'anni quindi...

Alibi legalitari»., mentre il morandini ne sottolineò la regia stenta e stinta che scopiazza male i modelli hollywoodiani. in anni più recenti il film... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 19 agosto 2022

Altre definizioni con come; stoffa; perso; colore; Di paesi come Cina e Giappone; Passato, come un mese o un anno; Il genere di parole come casa, alba, montagna; Un vino come il cerasuolo; Strisce di stoffa ; Un... foro nella stoffa ; stoffa con vari tessuti e colori insieme ing; stoffa a coste; Un perso naggio interpretato da Alvaro Vitali; L Indiana imperso nato da Harrison Ford; Una perso na alla quale si vuole un bene folle; perso ne bizzarre, bei tipi; Grande crostaceo di colore rossastro; È simboleggiata da una bandiera multicolore ; Un colore dell arcobaleno; Una maschera multicolore ; Cerca nelle Definizioni